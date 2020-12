MacKenzie Scott doou mais de 3 mil milhões de euros em 4 meses 

MacKenzie Scott, ex-mulher do fundador da Amazon, Jeff Bezos, doou mais de 3 mil milhões de euros a bancos alimentares e fundos de emergência, em quatro meses.

Numa publicação num blog, MacKenzie Scott disse que queria ajudar os norte-americanos que estão em dificuldades por causa da pandemia de covid-19.

Considerada a 18.ª pessoas mais rica do mundo, a escritora e ativista viu a sua fortuna aumentar quase 30 mil milhões de euros este ano, depois do divórcio com Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo.

"Esta pandemia tem estado a destruir as vidas dos americanos que já estavam em dificuldades", escreveu a mulher de 50 anos, citada pela BBC, esclarecendo que escolheu cerca de 380 instituições de caridade para doar dinheiro.

"As perdas económicas e as consequências na saúde foram piores para as mulheres, pessoas de cor e para aqueles que vivem na pobreza. Enquanto isso, a riqueza dos milionários aumentou substancialmente"

De acordo com a BBC, as doações foram feitas a instituições que operam em comunidades que enfrentam uma taxa elevada de "insegurança alimentar, desigualdade racial e pobreza".

No ano passado, MacKenzie Scott assinou o "Giving Pledge", prometendo doar a maior parte da sua fortuna. O "Giving Pledge" é uma organização fundada em 2010, nos Estados Unidos da América, por Bill Gates, Melinda Gates e Warren Buffett, que incentiva as pessoas e famílias mais ricas do mundo a contribuir com uma parte substancial da sua riqueza para causas sociais.