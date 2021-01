Queda de avião na Indonésia. Autoridades inspecionam destroços para determinar causas do desastre

Depois de terem sido encontradas as caixas negras do avião que se despenhou este sábado ao largo de Jacarta, as autoridades inspecionam os destroços do aparelho para determinar a causa do desastre.

Entre as partes da fuselagem do Boeing 737-500, a equipa de mergulhadores das forças especiais indonésias também encontrou peças de roupa de criança e alguns restos mortais das 62 pessoas que seguiam a bordo.

Os 182 pedaços da aeronave já retirados do mar estavam a 23 metros de profundidade. A par da investigação, os familiares de passageiros e tripulantes estão a fornecer amostras de ADN para facilitar a identificação das vítimas.

A bordo do avião seguiam 12 tripulantes e 50 passageiros, entre eles estavam 7 crianças e 3 bebes. O voo que devia ter tido uma duração de 90 minutos, saiu atrasado por causa da chuva torrencial.