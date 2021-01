Navalny faz apelo aos russos: "Não tenham medo, vão para as ruas"

O opositor Alexei Navalny apelou esta segunda-feira ao povo russo para "sair à rua" para protestar contra o poder, num pequeno vídeo divulgado minutos antes de a justiça da Rússia ter decidido mantê-lo detido até 15 de fevereiro.

"O que esses bandidos [no poder] mais temem, vocês sabem-no, é que as pessoas vão para a rua [...]. Então, não tenham medo, vão para a rua, não por mim, mas por vocês mesmos, pelo vosso futuro", disse Navalny no vídeo, filmado num tribunal improvisado numa esquadra da polícia de Khimki, nos subúrbios de Moscovo, e colocado depois nas redes sociais.

Esta segunda-feira, a justiça russa decidiu sentenciar Navalny a 30 dias de prisão preventiva.

"Impuseram-me 30 dias de prisão preventiva, até 15 de fevereiro de 2021", escreveu Navalny na sua conta na rede social Twitter.

A decisão da justiça russa foi anunciada no final de uma audiência com caráter de urgência na esquadra a polícia onde Navalny está detido.

Os advogados do opositor russo só puderam reunir-se com Navalny para examinar o processo pouco depois do início da audiência.

Largamente ignorado pela imprensa nacional russa, Navalny continua como a principal voz da oposição graças a uma vasta audiência nas redes sociais.

Antes da decisão, ao apresentar-se perante o juiz, Navalny afirmou que a sua detenção constitui a "maior ilegalidade" pela qual já passou.