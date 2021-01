Invasão ao Capitólio. Mulher detida e investigada por roubo de computador de Nancy Pelosi

As autoridades federais dos EUA detiveram uma mulher após o seu antigo namorado revelar que possuía um computador retirado do gabinete da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, durante os recentes incidentes no Capitólio.

Riley June Williams foi detida na segunda-feira, revelou um responsável do Departamento de Justiça.

O gabinete do procurador federal em Harrisburg, onde foi detida, disse que Williams deveria comparecer em tribunal na tarde desta terça-feira, horal local nos Estados Unidos.

O FBI emitiu no domingo um mandado de captura em que indicava que Williams não foi indiciada por roubo, mas apenas por entrada ilegal no Capitólio e conduta desordeira.

Responsáveis do FBI referiram que um provável ex-namorado, através de uma chamada telefónica, indicou que os amigos da suspeita lhe mostraram um vídeo onde Williams retira um computador 'laptop' do gabinete de Pelosi.

O autor do telefonema alegou que Williams pretendia enviar o computador a um amigo na Rússia que planearia vendê-lo aos serviços de informações, mas o plano terá falhado e admitiu que a indicada ainda está na posse do 'laptop', ou tê-lo-á destruído.

O FBI indicou que o caso continua sob investigação.

Drew Hammill, um responsável do gabinete de Pelosi, confirmou em 8 de janeiro que o computador desapareceu de uma sala de conferências, mas disse que "era apenas utilizado para apresentações".