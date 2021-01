Cenário de caos. As imagens da destruição em Madrid

Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas numa forte explosão, esta quarta-feira, no centro de Madrid, em Espanha. Um dos feridos está em estado grave.

A explosão atingiu a fachada e destruiu três andares do edifício, no bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo. O prédio fica junto a um lar de idosos. Os residentes do lar estão a ser levados para um hotel.

No centro da capital espanhola, o cenário é de caos. Além do edifício, há estragos também em carros que estavam estacionados nas imediações do local.

As autoridades estão a afastar transeuntes. No local da explosão está também o autarca de Madrid José Luis Martínez Almeida. A área junto ao local foi isolada.

A explosão, que terá sido causada por uma fuga de gás, aconteceu por volta das 15:00 locais, 14:00 em Lisboa.