Joe Biden e Kamala Harris homenageiam 400 mil americanos que morreram com covid-19

Joe Biden participou esta quarta-feira numa cerimónia em Washington, nos EUA, para homenagear os 400 mil americanos que morreram com covid-19.



A homenagem, durante o pôr do sol, ocorreu poucas horas antes de o presidente Donald Trump deixar a Casa Branca. Estiveram presentes a mulher de Biden e da vice-presidente eleita Kamala Harris e do marido.

As colunas em memória das vítimas acenderam-se junto ao Lincoln Memorial. Na cerimónia houve um momento de silêncio pelas vítimas e 400 badaladas dos sinos de Georgetown.

Biden é hoje empossado numa Washington deserta e fortemente vigiada

Joe Biden toma posse esta quarta-feira como Presidente dos EUA, numa Washington deserta, por causa da pandemia, e invadida por 25 mil soldados, por causa da segurança.

Os habitantes de Washington foram convidados a ficar em casa e a acompanhar virtualmente a cerimónia de tomada de posse de Joe Biden como 46.º Presidente dos EUA, para não correrem riscos sanitários, por causa da pandemia de covid-19, ou de segurança, lembrando ainda o ataque ao Capitólio, no passado dia 6.