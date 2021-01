Cinco pessoas morreram no incêndio na maior fábrica mundial de vacinas

Cinco pessoas morreram no incêndio que devastou esta quinta-feira o Serum Institute da Índia, o maior fabricante mundial de vacinas, de acordo com as autoridades locais.

O diretor da empresa, Adar Poonawala, já enviou as condolências às famílias das vítimas do incêndio, que foram confirmadas pelo presidente da câmara de Pune, no oeste da Índia, Murlidhar Mohol.

Cadeias de televisão indianas mostraram uma enorme nuvem de fumo cinzento sobre o local do Serum Institute da Índia, em Pune (oeste), onde se produzem atualmente milhões de doses da vacina Covishield contra o novo coronavírus, desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford.

Segundo informação na página eletrónica da emissora NDTV, que cita fontes não identificadas, os bombeiros já estão a combater o incêndio e o local atingido pelas chamas "fica a poucos minutos de carro das instalações onde as vacinas covid são produzidas".