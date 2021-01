"É um Presidente com a noção que não tem tempo a perder." Combate à pandemia é prioridade de Biden

Joe Biden sabe que os primeiros meses na Casa Branca serão decisivos para conseguir um forte apoio na sociedade americana e por isso não perdeu tempo e começou logo a trabalhar. Assinou várias ordens executivas e promete combater a pandemia.

O Presidente está bastante empenhado também no apoio social aos mais desprotegidos pela crise provocada pela pandemia.

Trump abandonou a Casa Branca, mas há uma herança que parece ficar. Biden tem também aqui um desafio.

Entretanto, dia 8 de fevereiro, menos de duas semanas, é o início do julgamento do processo de impugnação de Donald Trump depois do incidente no Capitólio.