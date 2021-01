Catalunha inicia campanha para as eleições regionais

A Catalunha começa esta sexta-feira o período de campanha eleitoral para as eleições regionais de 14 de fevereiro. Os partidos independentistas querem manter a maioria na região.

A pré-campanha foi dominada pela apresentação de Salvador Illa, o candidato do Partido Socialista da Catalunha, que abandonou o lugar de ministro da Saúde do Governo central.

Há nove listas que concorrem para eleger deputados no parlamento regional. De acordo com as sondagens, além do Partido Socialista, também os independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha e do Juntos pela Catalunha podem aspirar a ser as listas mais votadas.