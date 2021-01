Presidente Biden visita militares feridos no hospital Walter Reed

O Presidente dos EUA, Joe Biden, faz esta sexta-feira a sua primeira grande visita fora da Casa Branca, para se encontrar com soldados feridos no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, em Washington.

Biden tem uma longa história pessoal com este hospital, que trata milhares de militares, veteranos e as suas famílias, já que o seu filho Beau, que serviu como major na Guarda Nacional do Exército de Delaware, morreu ali, em 2015, após uma longa batalha contra um cancro no cérebro.

Mesmo antes do tratamento de Beau, quando Biden era vice-Presidente de Barack Obama, o agora Presidente e a sua mulher, Jill, eram visitantes frequentes, para confortar soldados no dia de Natal.

Jill Biden tem-se concentrado na promoção da sensibilização para os problemas que afetam as famílias de militares, repetindo hoje essa missão num evento virtual com alunos de escolas militares.

O hospital Walter Reed também possui uma suíte especialmente equipada para presidentes receberem tratamento, onde o ex-Presidente Donald Trump foi internado por alguns dias em outubro passado, recebendo tratamento contra o novo coronavírus.

Essa foi uma das poucas visitas ao hospital feitas por Trump, que rompeu com a tradição do seu antecessor, Barack Obama, que se deslocou a este estabelecimento de saúde quase 20 vezes, para se encontrar com soldados feridos.

Esta deslocação de Biden ao Walter Reed marca uma das suas primeiras saídas da Casa Branca, após a sua posse como Presidente, em 20 de janeiro.

Biden tem procurado reduzir as suas viagens e reuniões presenciais, usando tecnologias de comunicação para minimizar o risco de propagação da pandemia de covid-19.

Nos 10 dias que leva como Presidente, as únicas outras saídas de Biden incluíram uma visita ao Memorial de Lincoln, para uma celebração da sua tomada de posse, e uma visita à igreja, no passado domingo.