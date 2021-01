Relações EUA-China. Joe Biden e Xi Jingping com encontro marcado no Fórum Económico Mundial

POOL New

O Presidente norte-americano Joe Biden irá encontrar-se com o seu homólogo chinês, Xi Jingping, durante o Fórum Económico Mundial, em Singapura, no mês de maio. A informação foi avançada pelo presidente da organização do evento, esta sexta-feira.

O encontro entre Biden e Xi já vinha a ser ansiado desde que o novo Presidente norte-americano começou a fazer contactos com os vários aliados dos Estados Unidos. O encontro acontece depois de, nos últimos quatro anos, a Administração Trump ter impulsionado uma crescente tensão entre os dois países. No entanto, Beijing tem demonstrado sinais de querer recuperar a relação económica entre os dois países.

Não será a primeira vez que Biden se encontra com o Presidente da China. Enquanto vice-presidente, em 2013, Biden visitou Beijing e reuniu com Xi Jingping, tendo o último encontro entre os dois ocorrido em 2015, quando o líder chinês retribuiu a visita aos Estados Unidos, durante a Administração Obama.

O Fórum Económico Mundial é realizado tradicionalmente na cidade de Davos, nos Alpes suíços, no entanto terá, este ano, Singapura como palco devido aos elevados números de contágios de covid-19 na Europa.