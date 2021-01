Em Moscovo e nas maiores cidades do país, milhares de manifestantes desafiaram a polícia, exigiram a demissão do presidente e a libertação do líder da oposição Alexei Navalny.

A polícia perseguiu e prendeu quem se manifestou contra o presidente Vladimir Putin. Mais de 4 mil pessoas acabaram detidas.

Entre os detidos está a mulher de Alexei Navalny, Yulia, que estava entre os manifestantes que em Moscovo se aproximaram da prisão onde está o marido.