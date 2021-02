Joe Biden condena acesso de Trump a informação secreta

Nos EUA, é tradição que os antigos presidentes norte-americanos continuem a ter acesso a informações confidenciais dos serviços secretos. No entanto, em entrevista, Joe Biden deixou clara a sua intenção de interromper a tradição por causa do “comportamento errático” do ex-presidente.

Quanto ao processo de destituição de Donald Trump, Joe Biden afirmou que a decisão está nas ‘mãos’ do Senado.

Recorde-se que Donald Trump enfrenta o segundo julgamento de impugnação que começa a 8 de fevereiro. O ex-presidente está acusado de desencadear a revolta que deu origem à invasão do Capitólio.