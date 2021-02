Myanmar. Militares deixam aviso à população pela televisão

Os militares que há uma semana tomaram o poder em Myanmar prometem punir severamente todos os que se lhes oponham.

A ameaça foi feita num comunicado, lido na televisão, horas depois da polícia ter reprimido milhares de manifestantes nas ruas e dos golpistas terem praticamente cortado o acesso da população às redes sociais e à internet.

"As ações devem ser tomadas de acordo com a lei (...) contra as infrações que perturbam, impedem e destruem a estabilidade do Estado, a segurança pública e o estado de direito", informou o canal MRTV, controlado pelo Estado.