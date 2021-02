A maioria dos norte-americanos são favoráveis à condenação de Donald Trump no Senado que o impeça de voltar a concorrer à presidência daqui a quatro anos.

É o que revela uma sondagem no dia que começa o julgamento político do ex-Presidente norte-americano. Donald Trump, que é acusado de incitar à ocupação do Capitólio, não fará declarações presencialmente.