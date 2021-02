Testemunhar no impeachment? Trump diz não

Donald Trump recusa testemunhar no julgamento do processo de impugnação que começa na próxima terça-feira. A defesa do antigo presidente diz que o impeachment dum ex-presidente não é legal.

A Câmara dos Representantes puniu uma das congressistas mais fiéis a Trump por alimentar teorias da conspiração numa altura em que Joe Biden vira a política externa dos Estados Unidos de alto a baixo.