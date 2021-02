Democratas acusam Donald Trump pelo ataque ao Capitólio

Os procuradores democratas no julgamento político de Donald Trump acusaram esta quarta-feira o ex-Presidente dos EUA de ter sido o principal responsável pelo ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro, que provocou cinco mortes.

No segundo dia do julgamento político no Senado, a equipa de nove procuradores democratas, membros da Câmara de Representantes, iniciou a apresentação de argumentos dizendo que Trump deve ser condenado por "incitação à insurreição", por ter impelido os seus apoiantes a atacarem o Capitólio.

Jamie Raskin, o democrata que lidera a acusação, disse que, resolvida que está a questão da constitucionalidade deste julgamento, o Senado deve agora exercer o seu poder jurisdicional e condenar Trump, para evitar que futuros Presidentes sigam o seu exemplo e repitam as ações que o ex-Presidente considerou "totalmente adequadas".

Os procuradores tencionam mostrar vídeos com imagens nunca antes vistas sobre o ataque ao Capitólio, mostrando a "violência extrema" dos apoiantes de Trump e revelando como eles estiveram perto dos congressistas, no dia 06 de janeiro.

"[O vídeo] mostrará a gravidade do que Donald Trump desencadeou no nosso Capitólio", disse uma fonte oficial da Câmara de Representantes.

"Pode parecer loucura. Mas havia método naquela loucura", argumentou Raskin, referindo-se ao que alegou ser um plano estudado para atacar o Capitólio e intimidar os senadores que nesse dia validavam os resultados eleitorais questionados por Trump.

Num outro vídeo já apresentado no Senado, os democratas mostraram os eventos do dia 06 de janeiro, desde o discurso de Trump num comício perante os seus apoiantes, pedindo para eles marcharem até ao Capitólio, até imagens gráficas da destruição, confusão e terror provocados pela multidão.

Para muitos legisladores, senadores e jornalistas que vivenciaram a agressão pessoalmente, não foi fácil revivê-la através daquele vídeo, e o silêncio era palpável no plenário do Senado quando terminou a exibição das imagens.

Os procuradores democratas têm no máximo 16 horas, em duas sessões, para apresentar o seu caso.

Defesa de Trump muda de estratégia

O principal advogado de defesa do ex-Presidente, Bruce Castor, disse que mudou a sua estratégia, após ter ouvido a abertura emocional dos democratas, tendo feito um apelo ao patriotismo dos senadores, para rejeitarem o que considera ser um "ataque político sem precedentes" a Trump, na sua intervenção de terça-feira.

Castor voltará a falar quando os procuradores terminarem a apresentação do caso e já fez saber que Trump não estará presente no julgamento político, tendo deixado nas mãos dos seus três advogados a defesa da sua inocência.

O julgamento político de Trump poderá terminar já este fim de semana, a menos que as partes decidam convocar testemunhas, o que não é, para já, provável.

Também é improvável que os democratas consigam a condenação do ex-Presidente, já que precisam de uma maioria de dois terços dos votos, o que implicaria serem capazes de atrair 17 votos dos republicanos, numa câmara alta dividida a meio (50-50).