Milhões de pessoas sem água e eletricidade nos Estados Unidos devido ao frio polar

O mau tempo continua a afetar milhões de pessoas nos Estados Unidos, com temperaturas muito baixas, neve e cortes no fornecimento de electricidade e água.

O Texas é uma das regiões mais atingidas por uma das piores tempestades dos últimos 30 anos. Já morreram mais de 30 pessoas.

As autoridades regionais estão a pedir à população que se proteja e, em vários locais, há alertas para que as pessoas fervam a água, antes de a usarem para consumo porque, com os cortes, há o perigo de poder haver contaminação.

Para tentarem manter-se mais quentes, muitos ficam dentro dos carros, com o motor ligado e o ar condicionado ligado. Outros, procuram soluções alternativas e as botijas de gás já começam a escassear.

O frio intenso está a obrigar ao encerramento de diversos centros de vacinação contra a covid. Vários hospitais já pediram para transferir doentes por causa da falta de água e luz.

Os bombeiros não param de responder a milhares de pedidos de ajuda que vão desde acidentes nas estradas ao rebentamento de canos que, por causa do gelo, congelam e acabam por não aguentar a pressão.

Os meteorologistas dizem que o mau tempo se vai estender até ao fim de semana.