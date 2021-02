Harry e Meghan Markle confirmam afastamento da família real

Harry e Meghan Markle comunicaram à rainha Isabel II que vão continuar afastados dos títulos da coroa britânica e das obrigações que estes implicam, informou o Palácio de Buckingham em comunicado.

Nesse comunicado dizia que a família real estava "triste com a decisão", mas que Harry e Meghan "continuam a ser membros muito queridos pela família".

Harry e Meghan anunciaram o ano passado o "divórcio real", quando decidiram abdicar das funções que desempenhavam na família real britânica. Na altura foi acordado que a situação seria revista após um ano. Esta sexta-feira, o palácio disse que "eles não vão voltar como membros ao serviço da família real" e que não é possível manterem as "responsabilidades e deveres que fazem parte da vida ao serviço público".

Segundo a Sky News, as nomeações militares honorárias e privilégios reais serão devolvidos à Rainha e "redistribuídos entre pela família real". A estação de televisão avança ainda que houve "tensas discussões" sobre o futuro do casal no Palácio de Buckingham.

Assim, o título de Harry como capitão-general dos Royal Marines e de outras companhias militares vai reverter para a Rainha Isabel II.O segundo filho do Príncipe Carlos, herdeiro da coroa, perde também os títulos de mecenas em organizações como a Federação de Râguebi, Teatro Nacional, Fundação da Rainha para a Commonwealth e Associação das Universidades da Commonwealth.

O casal divulgou esta sexta-feira a própria declaração, onde afirmam que vão permanecer "comprometidos com o dever e serviço ao Reino Unido e por todo o mundo" e que estão dispostos a manter o apoio às organizações, independentemente do papel oficial.

"Todos nós podemos viver uma vida de serviço. O serviço é universal", acrescenta o casal.

Harry e Meghan vivem na Califórnia, onde desenvolvem trabalho na área de entretenimento, tendo na semana passada anunciado que esperam um segundo filho, que se juntará a Archie, atualmente com quase dois anos.