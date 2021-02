O ministro da justiça do Líbano nomeou um novo juiz para liderar a investigação da explosão no porto de Beirute. Tarek Bitar toma as rédeas do processo depois do antigo responsável ser afastado e acusado de negligência.

As famílias das vítimas vêem a decisão como um retrocesso na investigação e temem que se demore mais tempo a apurar os culpados.

A explosão ocorreu no ano passado e vitimou 181 pessoas.