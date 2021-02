O motor de um avião explodiu depois da descolagem do aeroporto de Denver, no estado norte-americano do Colorado. Conseguiu regressar e fazer uma aterragem de emergência.

Os pedaços que se soltaram do aparelho caíram numa zona residencial, sem fazer qualquer ferido ou grande estragos.

O voo 328 da United deveria ter feito a ligação a Honolulu. A bordo seguiam 231 passageiros e 10 tripulantes.