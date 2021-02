Grupo de 53 reféns foi libertado por sequestradores na Nigéria

Um grupo de 53 reféns, incluindo 20 mulheres e nove crianças recentemente sequestrados no centro da Nigéria, foram libertados no domingo, informaram as autoridades nigerianas.

"Fiquei muito feliz em receber os 53 passageiros do autocarro que foram sequestrados por criminosos armados há uma semana", disse o governador do Estado do Níger, Abubakar Sani Bello, numa mensagem publicada na rede social Twitter na noite de domingo.

As condições dessas libertações não foram explicadas pelas autoridades, que sempre afirmaram que não pagariam resgate para libertar os reféns das mãos dos criminosos.

"Passamos uma semana de diálogo, consultas, trabalho árduo e noites sem dormir porque tínhamos que conseguir libertar as pessoas o mais rápido possível", disse a porta-voz do governador, Mary Noel-Berje, em comunicado.

As 53 pessoas, que foram sequestradas perto da aldeia de Kundu quando estavam num autocarro de uma companhia estatal, foram submetidos a testes médicos antes de se reunirem com suas famílias, acrescentou a porta-voz.

42 pessoas, incluindo 27 crianças continuam desaparecidas

Por outro lado, as 42 pessoas, incluindo 27 crianças em idade escolar, sequestradas na quarta-feira na escola secundária de Kagara, no mesmo Estado do Níger, continuam desaparecidas.

"Os alunos do Government Science College de Kagara ainda estão nas mãos de seus captores, mas tudo está a ser feito para garantir a sua libertação", disse Mary Noel-Berje.

Em dois outros ataques na semana passada no mesmo Estado, homens armados mataram 10 pessoas e sequestraram pelo menos 23.

Normalmente descritos como "criminosos" - em oposição aos 'jihadistas' ou militantes separatistas - os sequestradores vivem na floresta Rugu, nas fronteiras dos Estados de Zamfara, Katsina, Kaduna e Níger.

O noroeste e o centro da Nigéria são a zona mais atingida pelos ataques desses grupos criminosas que multiplicam os sequestros de resgate e os roubos de gado.

Estes grupos são levados pelo dinheiro, mas algumas estabeleceram ligações com grupos jihadistas presentes no nordeste da Nigéria.