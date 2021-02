"Centenas" de estudantes raptados por grupo armado em escola na Nigéria

Homens armados atacaram uma escola secundária em Níger, o maior estado na Nigéria, esta quarta-feira e raptaram "centenas" de crianças, e também professores, segundo fontes citadas pela France Press. Segundo testemunhos, os atacantes terão entrado na escola por volta das 02:00 da madrugada.

Rapto "em massa"

Até ao momento não se sabe o número exato de estudantes sequestrados, mas estima-se que pelo menos mil crianças frequentem aquela escola. Segundo a agência France Press, os alunos terão sido levados pelos atacantes para uma floresta junto à escola.

"Um dos funcionários e alguns dos estudantes conseguiram escapar. O pessoal confirmou que um estudante foi morto a tiro" durante o ataque, afirmou um responsável local, que pediu o anonimato.

O Presidente da Nigéria informou, em comunicado, que já ordenou uma operação de resgate. Os militares, com apoio aéreo, procuram agora os raptores e os reféns, com vista a uma possível operação de salvamento.

Gangues responsáveis pelo aumento da criminalidade

Gangues de criminosos têm sido responsáveis pelo aumento de raptos, violações e outros crimes no centro e norte da Nigéria. Fazem-no por motivos financeiros, raptando crianças e outras pessoas e pedindo um resgate pela sua libertação.

Este ataque acontece na sequência de outro rapto no final do ano passado, em que 344 estudantes foram sequestrados por homens armados no estado de Katsina.