Donald Trump obrigado a apresentar declarações de impostos à justiça

Donald Trump está agora obrigado a mostrar as declarações fiscais à justiça. A decisão é do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

As declarações não deverão ser tornadas públicas, mas permitem à investigação o acesso a oito anos de contas e a outros documentos.

A procuradoria suspeita da falsificação das declarações e de vários outros crimes de fraude fiscal.

O tema aqueceu a campanha de 2020. Joe Biden divulgou as declarações de impostos antes do primeiro debate, depois de uma investigação do The New York Times ter revelado que Trump não tinha pago impostos em 10 dos últimos 15 anos.

Donald Trump, na altura Presidente, recusou divulgar as declarações. Foi o primeiro presidente, desde os anos 70, a fazê-lo.

Agora, obrigado pelo Supremo Tribunal, culpa o facto de o processo estar a decorrer num estado democrata controlado por um inimigo, o Governador Andrew Cuomo.