Conflitos entre gangues na origem de três motins em cadeias do Equador

Pelo menos 79 presos foram mortos no decurso de violentos confrontos em três centros penitenciários do Equador, que as autoridades atribuem a uma disputa pelo controlo das prisões, anunciou esta quarta-feira uma organização estatal.

Os últimos números oficiais divulgados pelo Serviço Nacional de Atenção Integral a Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes Infratores (SNAI), no centro de privação de liberdade número 4 da província costeira de Guayas (sudoeste) foram registadas 31 mortes, enquanto no número 1 se contabilizam seis vítimas.

Na prisão número 1 da província andina de Cotopaxi (centro) há mais oito mortos, e na de Azuay (sul), outros 34.

Uma fonte do SNAI confirmou esta quarta-feira à agência noticiosa Efe que existem 20 pessoas feridas e que "segundo os relatos permanecem estáveis".