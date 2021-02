Arábia Saudita nega qualquer envolvimento no assassinato de Jamal Khashoggi

A Arábia Saudita nega qualquer envolvimento no assassinato, em 2018, do jornalista Jamal Khashoggi.

O governo do reino diz que o relatório dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, que acusa o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de autorizar o homicídio do jornalista, é totalmente falso.

O Governo da Arábia Saudita rejeita totalmente as falsas e nefastas conclusões contidas no relatório sobre a liderança do reino e não pode aceitá-las em nenhum caso", referiram as autoridades sauditas, em comunicado citado pela France-Presse (AFP).