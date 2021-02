Grande carruagem cerimonial descoberta "quase intacta" em Pompeia

Uma grande carruagem cerimonial de quatro rodas, com elementos de ferro, decorações de bronze e estanho, restos de madeira mineralizada e vestígios de elementos orgânicos, como cordas, foi encontrado quase intacto na área arqueológica de Pompeia (sul da Itália).

A descoberta, na zona da cidade enterrada em 79 d.C. pela erupção do Vesúvio, é de enorme valor para o conhecimento do mundo antigo e ocorreu na aldeia suburbana de Civita Giuliana, ao norte de Pompeia, além das muralhas da cidade antiga, informou hoje o Parque Arqueológico de Pompeia e o Ministério Público da Torre Annunziata, que trabalham juntos neste projeto que visa também combater o saque clandestino.

A carruagem foi encontrada "em excelente estado" no pórtico da villa, em frente ao estábulo onde, em 2018, já tinham sido descobertos restos de três equídeos, incluindo um cavalo atrelado, e conserva os seus elementos de ferro, as decorações de bronze e estanho, os restos de madeira mineralizada e os vestígios de elementos orgânicos.

"É uma descoberta extraordinária para o avanço do conhecimento do mundo antigo", afirma Massimo Osanna, diretor cessante do Parque Arqueológico, que sublinhou que "em Pompeia foram localizados no passado veículos de transporte, como o da casa de Menander, ou os dois carros encontrados na Villa Arianna, mas nada como o carro de Civita Giuliana. "