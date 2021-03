Papa Francisco já chegou ao Iraque

O Papa Francisco chegou hoje a Bagdade, capital do Iraque, para uma visita de quatro dias ao país, a primeira de um Papa a um país muçulmano de maioria xiita, numa missão em que se apresenta como "peregrino da paz".

Francisco, que tem no programa a visita à planície de Ur, o lugar de Abraão - onde é recordado que as três principais religiões monoteístas (Cristianismo, Judaísmo e Islamismo) têm a mesma origem, manifestou o "desejo de orar com irmãos e irmãs de outras tradições religiosas".

Além da capital, o Papa vai passar por Najaf, Ur, Erbil, capital do Curdistão iraquiano, Mossul e Qaraqosh.