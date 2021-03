Papa visita região autónoma do Curdistão no terceiro dia da visita ao Iraque

O Papa Francisco cumpre este domingo o terceiro dia de uma visita histórica ao Iraque.

O chefe da igreja católica chegou, esta manhã, à Região Autónoma do Curdistão Iraquiano. Esteve em Erbil, onde foi recebido com ramos de oliveira e bandeiras do curdistão nas mãos, depois foi a Mosul e Qaraqosh, e voltou para Erbil para celebrar uma missa para milhares de pessoas.

Na igreja da Imaculada Conceição, reconstruída após ter sido queimada pelos extremistas islâmicos em 2014, Francisco encorajou os fiéis. Disse-lhes que chegou o momento de reconstruir e recomeçar, mas também pediu para terem a capacidade de perdoar.