Encontro do Papa e Aiatola al-Sistani "tem um caráter simbólico muito significativo"

O encontro entre o Papa e Aiatola al-Sistani, líder regligioso xiita do Iraque, tem um caráter simbólico muito significativo" , salienta Ana Santos Pinto, Investigadora do Instituto de Relações Internacionais.

O aiatola iraquiano Ali al-Sistani e o Papa Francisco reuniram-se à porta fechada em Najaf.

O gabinete de Al-Sistani divulgou fotos do encontro entre os dois líderes religiosos, que ocorreu sem a presença da imprensa, em que Francisco, vestido de branco, e Al-Sistani, de preto, são vistos em dois sofás da modesta casa do líder xiita, num gesto considerado histórico para as relações entre o Vaticano e o Islão.

