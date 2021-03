Assinalam-se hoje 10 anos sobre a mais grave catástrofe natural da história recente do Japão: um sismo com uma magnitude recorde de 9.0 que desencadeou um violento tsunami seguindo-se um acidente nuclear arrasaram a costa nordeste do Japão a 11 de marco de 2011.

"A magnitude dos danos causados ​​pelo desastre é tão profunda que a memória inesquecível da tragédia permanece na minha mente", disse o Imperador do Japão.