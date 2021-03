Partido palestiniano Fatah expulsa sobrinho de Arafat por divergências políticas

O partido nacionalista palestiniano Fatah anunciou esta quinta-feira a expulsão de um dos líderes por pretender concorrer com uma lista alternativa às eleições de maio, enquanto aumentam as divergências na formação do Presidente, Mahmud Abbas.

A Fatah acusou Nasser al-Quidwa, sobrinho do líder histórico Yasser Arafat (1929-2004) e abertamente crítico, de "minar a unidade do partido" tendo na terça-feira dado um limite de 48 "ao dissidente" para se retratar das decisões sobre as eleições.

Por outro lado, Mohamad Dahlan, principal rival de Abbas, e líder de uma corrente reformista da Fatah e exilado nos Emirados Árabes Unidos criticou hoje o Presidente palestiniano.

"O movimento Fatah não conheceu ao longo de uma larga História, tamanho grau de tirania, exclusividade e desvio da tradicional diversidade que contenha ideias e opções", escreveu Dahlan na página que mantém na rede social Facebook.

Quidwa, com um longo percurso político, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, representante da Palestina nas Nações Unidas e foi até ao momento membro do Comité Central do partido.

Dahlan acusou Abbas - que controla a Fatah, a Autoridade Palestiniana e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) - de se ter transformado numa "ameaça real para o povo" e num "perigo eminente para a Fatah".

Os palestinianos de Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza foram convocados pela primeira vez a votarem, nos últimos 15 anos.

As legislativas estão previstas para o dia 22 de maio e as presidenciais para o 31 de julho. Os partidos palestinianos têm até ao fim do mês de março para apresentarem listas eleitorais.