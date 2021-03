Líder do Podemos abandona Governo para concorrer às eleições regionais de Madrid

O vice-presidente segundo do Governo espanhol e líder do partido de extrema-esquerda Podemos, Pablo Iglesias, anunciou esta segunda-feira que abandona o executivo para concorrer às eleições para a Comunidade de Madrid de 4 de maio.

"Madrid precisa de um governo de esquerda e eu penso que posso ser útil. Tenho estado a pensar muito e decidimos que, se os militantes quiserem, vou apresentar-me", diz Pablo Iglesias num vídeo que publicou nas redes sociais.

A atual presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (direita), convocou na semana passada eleições regionais para 4 de maio próximo, depois de ter dissolvido o Parlamento da região mais rica de Espanha.

A dirigente regional explicou na altura que tinha decidido por eleições antecipadas a fim de assumir a dianteira e evitar que o Partido Socialista (PSOE), o maior da oposição na região, e o Cidadãos (direita-liberal) apresentassem uma moção de censura, como tinham feito no mesmo dia na região Múrcia (sudeste).

O líder da extrema-esquerda espanhola afirmou esta segunda-feira que pretende construir uma "candidatura forte e com caráter" da esquerda e impedir que a extrema-direita governe na Comunidade de Madrid.

Por seu lado, o líder do PP, Pablo Casado, e a presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reagiram esta segunda-feira com uma única frase ao anúncio de Pablo Iglesias: "Comunismo ou liberdade".

"Transmiti a Pedro Sánchez a minha decisão de deixar o meu lugar no Governo quando a campanha eleitoral começar", afirmou Pablo Iglesias.

A comunidade de Madrid, localizada no centro de Espanha e com quase sete milhões de pessoas, é uma das 17 comunidades autónomas, e inclui a cidade capital do país.