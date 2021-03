Há crianças alvo de tortura e decapitações no norte de Moçambique, alerta ONG

É mais um alerta perturbador sobre a tragédia em curso no norte de Moçambique. A Organização Não Governamental britânica Save The Children diz que os jovens estão entre os principais alvos dos grupos armados. Denuncia mesmo casos de tortura e decapitação.

O relato é feito pelo próprios país. À ONG contaram episódios de violência extrema que testemunharam. Uma das mães revela que foi obrigada a assistir à morte do próprio filho. Garante que a criança de 12 anos foi decapitada por radicais islâmicos.

Há também relatos de residentes que conseguiram fugir das aldeias e escapar à violência armada que tomou conta da província de Cabo Delgado.

A Save The Children sublinha que as crianças e os jovens estão entre os principais alvos das várias partes envolvidas no conflito. Avança que cerca de metade das pessoas afetadas pela violência tem menos de 18 anos.

Ha mais de três anos que a província, rica em gás natural e em rubis, sofre ataques de milicias islâmicas que dizem estar associadas ao Al Shabab da Somália e ao Daesh.