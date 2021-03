Michelle Obama diz que entrevista do príncipe Harry e Meghan é de "partir o coração"

Michelle Obama considera que a entrevista dada pelo príncipe Harry e Meghan à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey é de "partir o coração".

Em entrevista à NBC News, a antiga Primeira-Dama dos Estados Unidos admite que não ficou totalmente surpreendida pelas revelações da ex-atriz sobre racismo e classifica a alegada especulação em torno do tom de pele do filho como "desoladora".

Ainda em reação à entrevista, Michelle Obama sublinhou a importância da família e esperou que os duques de Sussex consigam ultrapassar.

"Quando penso no que eles estão a passar, penso na importância da família e rezo para que haja perdão e amor em algum momento. Porque não há nada mais importante do que a família", disse.

A entrevista de Harry e Meghan a Oprah tem sido notícia no mundo, com o debate sobre o racismo, os costumes da família real britânica, a importância da saúde mental e os direitos das mulheres.

O Palácio de Buckingham reagiu à entrevista e garantiu que as alegações de racismo estão a ser levadas "muito a sério".



Num comunicado em nome da Rainha, disse que toda a família real britânica está triste com as revelações que foram feitas. Acrescenta também que os temas que foram falados na entrevista levantam preocupação e que vão ser tratados de forma privada.

"A família inteira fica triste ao saber de como os últimos anos foram difíceis para Harry e Meghan. As questões levantadas, principalmente as de racismo, são preocupantes. Embora as memórias possam variar, são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em privado", lê-se no comunicado.

O comunicado diz ainda que Harry, Meghan e Archie continuam a ser membros "muito queridos" da família real.