Putin responde a Biden: “Quando julgamos outras pessoas é como se nos olhássemos ao espelho"

Vladimir Putin respondeu às acusações do Presidente dos Estados Unidos: desejou saúde a Joe Biden e ironizou que se veem as nossas qualidades nos outros. Numa entrevista à ABC News, Biden considerou Putin um assassino e garantiu que o líder russo vai pagar por ter interferido nas eleições americanas do ano passado.

O Presidente dos EUA reagiu a quente ao relatório que concluiu que a Rússia tentou favorecer a reeleição de Donald Trump. E na entrevista que deu à ABC News, confirmou que acredita que Putin é um assassino.

Putin respondeu a Biden esta quinta-feira, no dia em que se assinala o aniversário da anexação da russa da Crimeia.

“Quando estamos a julgar outras pessoas ou quando estamos a julgar outros Estados, outros povos, é como se nos olhássemos ao espelho. Vemo-nos sempre”, disse o líder russo, desejando também saúde a Biden.

Já depois destas declarações, Putin propôs conversações diretas com o Presidente dos EUA, a realizar esta sexta-feira ou na próxima segunda-feira, e que sejam transmitidas em direto. O Presidente da Rússia diz que é preciso travar o empobrecimento das relações entre os dois países e evitar uma nova Guerra Fria.