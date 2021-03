Suspeito de tiroteios em casas de massagens nos EUA acusado de oito homicídios

O suspeito dos tiroteios de terça-feira em salões de massagens asiáticos da cidade norte-americana de Atlanta vai enfrentar oito acusações por homicídio, disseram esta quarta-feira as autoridades.

Quatro das acusações estão relacionadas com tiroteios em dois salões de massagens em Atlantane os outros quatro com tiroteios num salão de massagens no condado de Cherokee.

Oito pessoas, na sua maioria mulheres de ascendência asiática, foram mortas nos tiroteios de terça-feira.

O homem, de 21 anos, que foi identificado como Robert Aaron Long, "afirma ter agido sem um motivo racista", disse um responsável da polícia local em conferência de imprensa, acrescentando que o jovem "assumiu a responsabilidade" pelos três tiroteios que mataram seis mulheres de ascendência asiática e duas outras pessoas.

O suspeito, que foi detido durante a noite a cerca de 250 quilómetros a sul de Atlanta, dirigia-se para a Florida, possivelmente para realizar outros tiroteios, adiantou, entretanto, o xerife, referindo que o alvo era "a indústria pornográfica" daquele estado.

Quando deteve o suspeito, a polícia disse que o motivo dos ataques ainda era desconhecido, embora muitas das vítimas fossem mulheres de ascendência asiática.

"Temos visto um aumento dos crimes de ódio contra os norte-americanos de origem asiática desde o início da pandemia" de covid-19, afirmou hoje a congressista que representa a Geórgia no Câmara dos Representantes, a asiática Bee Nguyen.

"É difícil pensar que [estes crimes] não têm como alvo específico a nossa comunidade", acrescentou.

Os ataques começaram na noite de terça-feira, quando cinco pessoas foram baleadas num salão de massagens perto de Woodstock, a cerca de 50 quilómetros de Atlanta, disse o porta-voz do xerife, Jay Baker.

Duas pessoas morreram no local e três foram levadas para um hospital onde duas morreram, disse Baker.

Cerca de uma hora depois, a polícia respondeu a uma chamada sobre um assalto, tendo encontrado três mulheres mortas por ferimentos de bala um outro salão de massagens, perto da área de Buckhead, em Atlanta.

A polícia foi, entretanto, chamada para outro tiroteio, num salão do outro lado da rua, tendo encontrado outra mulher morta a tiro.

Embora o motivo do ataque se mantenha desconhecido, muitos membros da comunidade asiático-americana viram os tiroteios como um ataque específico, já que tem havido vários contra asiáticos desde que começou a disseminação do coronavírus pelos Estados Unidos.