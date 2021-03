Residentes de Rangum fogem em massa à medida que repressão aumenta em Myanmar

Os residentes de Rangum estão a fugir em massa da principal cidade de Myanmar (antiga Birmânia), à medida que a junta militar intensifica a sua repressão, determinada em eliminar toda a dissidência pró-democracia.

Mais de 220 civis foram mortos em todo o país desde o golpe militar de 01 de fevereiro que derrubou Aung San Suu Kyi.

O número de vítimas mortais pode ser muito mais elevado, com centenas de pessoas detidas nas últimas semanas a serem mantidas isoladas e dadas como desaparecidas.

Perante isto, o êxodo está a intensificar-se em Rangum, uma cidade com cerca de cinco milhões de pessoas sob lei marcial.

Esta manhã, formaram-se engarrafamentos numa das principais rotas para fora da capital económica, de acordo com imagens transmitidas por um meio de comunicação social local.

"Vou para uma casa no estado de Rakhine", disse uma mulher que decidiu apanhar o autocarro, de acordo com a agência noticiosa France-Press (AFP). "Já não me sinto segura, já não durmo à noite. Na minha vizinhança, as forças de segurança raptaram pessoas e torturaram-nas", acrescentou.