Um homem entrou armado num supermercado na cidade de Boulder, no estado norte-americano do Coloado, matando 10 pessoas incluindo o primeiro agente da autoridade a chegar ao local do crime.

Um suspeito, ferido durante a intervenção da polícia, foi detido o que pode ser visto em direto pela televisão.

Há uma semana, um ataque a três casas de massagens em Atlanta fez oito vítimas mortais.