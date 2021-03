"Sorte celestial" pode ter ajudado a desencalhar navio no Canal do Suez

O navio porta-contentores que estava a bloquear o canal do Suez há quase uma semana foi desencalhado, na segunda-feira, e uma certa "sorte celestial" pode ter ajudado os engenheiros responsáveis no processo.

De acordo com a NASA, a lua cheia de domingo levou a que a maré enchesse cerca de 46 centímetros acima do normal, o que facilitou, na segunda-feira, os trabalhos para desencalhar o navio de 400 metros.

As "marés da primavera" nada têm a ver com a estação. É um termo histórico usado quando as marés "surgem" durante as luas cheias e novas.

Segundo a CNN, apesar de haver 12 ou 13 luas cheias num ano, apenas seis a oito estão associadas às marés altas altas o suficiente para fazer o que foi feito na segunda-feira. "Porque a lua está mais próxima da Terra durante essas luas cheias", explica um meteorologista.

Causas do incidente ainda não foram apuradas

A navegação foi restabelecida no Canal do Suez. No entanto, vai demorar vários dias até que passem todos os barcos que ficaram retidos, enquanto o cargueiro Ever Given esteve encalhado.

As autoridades querem saber o que aconteceu para que o navio tivesse ficado preso durante seis dias.

A empresa dona do Ever Given diz que vai colaborar com as autoridades egípcias na investigação ao acidente, mas que ainda não sabe para onde vai o cargueiro a seguir. Se fica no Canal do Suez, para ser reparado, ou se segue para o porto de Roterdão, que era o destino original da viagem.