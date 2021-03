Autoridades russas dizem que Alexei Navalny recebe assistência médica necessária

As autoridades russas asseguraram esta quarta-feira que o opositor Alexei Navalny recebe toda a atenção médica necessária, após o opositor ter anunciado uma greve de fome na prisão justificada por um agravamento do seu estado de saúde.

"Ao condenado A. Navalny está a ser proporcionada toda a assistência médica necessária de acordo com as atuais indicações médicas", assinalou em comunicado o Serviço Federal Penitenciário da região de Vladimir, onde o opositor se encontra detido.

"Exijo que me permitam ver um médico. Enquanto isso não acontecer, declaro-me em greve de fome", escreveu hoje Navalny numa carta dirigida ao diretor do centro penitenciário.

O líder da oposição e acérrimo crítico do Kremlin, que cumpre dois anos e meio de prisão por um antigo processo penal relacionado com corrupção, queixa-se de dores nas costas e nas duas pernas, e disse que não permitem que seja analisado pelo seu médico de confiança.

Navanly, que deu entrada nesta prisão no passado dia 11, designou o local onde cumpre a pena conhecido pela dureza do seu regime de "campo de concentração", e denunciou que apenas recebe dois comprimidos de ibuprofeno para aliviar as dores.

O opositor também indicou ser vítima de "tortura por privação do sono", assegurando que é acordado "oito vezes por noite" durante o período de controlo efetuado pelos guardas prisionais.

O Serviço Penitenciário insistiu hoje que o estado de saúde de Navalny "é avaliado como estável e satisfatório, segundo o resultado dos exames" e assegurou que os seus funcionários "cumprem estritamente o direito de todos os condenados a um sono de oito horas. De noite, em conformidade com a lei, os agentes deslocam-se aos barracões e controlam visualmente a presença dos condenados nas suas camas".

Na semana passada, o círculo mais próximo de Navalny disse recear pela sua saúde em detenção, com o opositor a queixar-se de fortes dores nas costas e na perna direita.

Os advogados de Navalny também referiram que por diversas vezes se deslocaram à prisão, mas sem conseguir contactar com o seu cliente, com as autoridades a responderem hoje que aplicam às visitas os requisitos do Código Executivo Penal da Federação da Rússia.

O líder opositor também referiu que já regista dez repreensões por suposto mau comportamento, incluindo infrações como levantar-se dez minutos antes do estipulado, negar-se a fazer ginástica ou escutar uma videoconferência, ou participar numa reunião de camisa.

"Ao aplicar as penas ao condenado, tem-se em consideração as circunstâncias da violação, a identidade do condenado e o seu anterior comportamento. Devido a reiteradas violações relacionadas com o desempenho das funções, por violação das normas de vestuário e o incumprimento da rotina diária, a comissão da instituição impôs reprimendas a A. Navalny", indicou o Serviço Penitenciário.

"As medidas de castigo, e o procedimento para a sua aplicação aos condenados no período de encarceramento, definem-se pela legislação vigente e aplicam-se a todos os condenados sem exceção", adiantou.

Na segunda-feira, Navalny afirmou na rede social Instagram ter recebido diversas advertências desde o seu encarceramento, e que poderão implicar um possível envio para uma célula disciplinar.