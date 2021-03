A junta militar que controla o poder em Myanmar anunciou um cessar fogo de um mês. A decisão procura travar a onda de violência que se arrasta há dois meses e que levou o Reino Unido a convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

Desde a independência de Myanmar em 1948, vários grupos étnicos têm estado em conflito com o Governo central por mais autonomia, acesso aos muitos recursos naturais do país ou parte do lucrativo comércio de drogas.