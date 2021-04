Pelo menos 16 mortos em colisão de autocarros que transportavam mineiros no México

Dezasseis pessoas morreram na terça-feira e 14 ficaram feridas no norte do México, quando dois autocarros que transportavam mineiros colidiram no estado fronteiriço de Sonora.

Os autocarros transportavam empregados da mina "Noche Buena" quando chocaram um contra o outro durante a madrugada.

O mais pequeno dos veículos parecia ser uma carrinha adaptada e sofreu os piores danos. Todas as vítimas mortais estavam aparentemente neste autocarro mais pequeno.

Todos os eram cidadãos cidadãos mexicanos e, à exceção de três, eram todos homens.

"Noche Buena" é uma mina de ouro a céu aberto localizada a alguma distância da cidade de Caborca, Sonora.