Quase 19 mil crianças atravessaram sozinhas fronteira do México com os EUA

Durante o mês de março foram encontradas quase 19 mil crianças a atravessar sozinhas a fronteira do México com os Estados Unidos.

É o maior número registado em apenas um mês, no mesmo período em que foi batido o recorde de detenções de imigrantes ilegais.

O aumento coincide com a decisão do Presidente norte-americano de não expulsar as crianças desacompanhadas enquanto decorre o processo de pedido de asilo.

O antecessor, Donald Trump, aprovou uma medida que permite repatriar imigrantes ilegais por razões sanitárias associadas à pandemia.