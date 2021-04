A violência está de regresso às ruas de Belfast, a capital da Irlanda do Norte. Pela segunda noite consecutiva, grupos de jovens provocaram distúrbios e atacaram as forças policiais. Mais de duas décadas depois do histórico acordo de Sexta-feira Santa, o frágil processo de paz na Irlanda do Norte volta a estar em risco.

Os distúrbios das duas últimas madrugadas, nas áreas leais à Coroa Britânica, onde a população é maioritariamente protestante, provocaram dezenas de feridos, sobretudo entre as forças policiais.

A violência traz à memória a guerra civil não declarada que ao longo de trinta anos separou as duas principais comunidades: a católica, mais favorável a uma ligação à República da Irlanda, e a protestante, que maioritariamente desejava manter os laços com o Reino Unido.

Para muitos críticos do Brexit, os distúrbios refletem a instabilidade provocada pelo processo de saída da União Europeia e pelo acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas.

Sem um regresso à fronteira física entre as duas Irlandas, Boris Johnson negociou uma fronteira no Mar da Irlanda, o que foi visto por algumas forças radicais como uma separação da Irlanda do Norte do Reino Unido e uma cedência aos Republicanos do Sinn Féin.