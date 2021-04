Funeral do príncipe Filipe realiza-se a 17 de abril

O funeral do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, realiza-se no próximo sábado, dia 17 de abril, pelas 15:00, no Castelo de Windsor. O anúncio foi feito este sábado pelo Palácio de Buckingham, um dia depois da morte do consorte, aos 99 anos.

O Palácio de Buckingham revelou ainda que a cerimónia vai decorrer na Capela de São Jorge de forma “celebrar e refletir” a vida do duque. O funeral terá honras reais e não de Estado, cumprindo um pedido em vida do príncipe Filipe, e será transmitido na televisão.

No dia do funeral, os membros da família real, incluindo o príncipe de Gales, filho do duque, seguirão em cortejo atrás do caixão até à capela. A rainha não os acompanhará, viajando separadamente até à capela onde o marido será sepultado.

De acordo com o Palácio de Buckingham, 30 pessoas estarão presentes na cerimónia, de acordo com as medidas em vigor para combater a pandemia, incluindo o príncipe Harry, que viajará desde os Estados Unidos. O neto de Filipe não se fará acompanhar por Meghan Markle.

Morreu Filipe, duque de Edimburgo, aos 99 anos

Há quatro anos anunciou que deixaria de participar em funções públicas. Problemas de saúde próprios de uma vida já longa justificavam a necessidade de repouso e de privacidade.

As duas hospitalizações dos últimos cinco meses mostraram a fragilidade de um homem com quase um século de vida. O coração tinha já algumas dificuldades. Há pouco mais de um mês teve a ajuda de uma pequena intervenção cirúrgica.

Esta sexta-feira, a Casa Real anunciou que morreu pacificamente no castelo de Windsor. Os próximos oito dias são de luto para a rainha.