A violência tem vindo a crescer no México por causa do narcotráfico. Numa vila indígena em Guerrero, no sudoeste do país, a população criou uma milícia e está a ensinar os filhos a usarem armas de fogo para se defenderem dos cartéis.

Há muito que esta vila vive cercada pelo cartel de droga Los Ardillos. Os traficantes aproveitam o solo fértil da região e obrigam os agricultores a plantar a flor do ópio, a partir da qual se obtém a heroína. Os que não colaboram são torturados e assassinados.