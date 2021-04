Tiroteio em escola nos EUA: é o 4.º incidente com armas na mesma escola este ano

Um polícia ficou ferido durante uma troca de tiros numa escola secundária do Tennessee, nos Estados Unidos. O autor do crime, um aluno, acabou por ser morto pelas autoridades.

O alerta foi dado ao início da tarde de segunda-feira. Quando os agentes chegaram à escola secundária Austin-East Magnet, encontraram um aluno armado na casa de banho.

O jovem começou a disparar sobre a polícia e chegou mesmo a atingir um agente na coxa. As autoridades dispararam de volta e o aluno acabou por morrer.

Ainda não são conhecidas as motivações do aluno.

Este é o quarto incidente relacionado com armas na mesma escola desde janeiro. Acontece poucos dias depois do governador do Tennessee

ter assinado uma lei que permite que quem tenha mais de 21 anos não precise de uma licença para carregar armas.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, escreveu no Twitter que a violência com recurso a armas é uma epidemia no país e pede ao congresso norte-americano que tome medidas.