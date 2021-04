Xenofobia e discriminação. Internautas reagem às críticas de colunista francês sobre Portugal 

Um radialista e colunista francês criticou duramente Portugal e os portugueses durante um programa de rádio da emissora francesa RTL e as reações não demoraram a surgir nas redes sociais.

Após umas férias em Portugal, Philippe Caverivière revelou que ficou "agradavelmente desiludido" e falou sobre o confinamento.

"Confinamento às 13:00. Quando se levanta às 12:30, os dias são curtos (…) e não é uma brincadeira, no fim de semana, fecha tudo às 13h em Portugal. Então o que há a saber é que há uma pequena diferença horária com Portugal, é menos uma hora no relógio e na roupa da população é menos 12 anos, então no máximo os portugueses vestem-se como se estivessem em 2008 e os rapazes colocam gel no cabelo com efeito 'cimento' porque eles são portugueses. O resultado é que são todos penteados como Jonathan Daval (um criminoso francês) ", afirmou.