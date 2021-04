Indonésia pede ajuda internacional nas buscas por submarino desaparecido 

O Governo da Indonésia pediu ajuda à Austrália e a Singapura nas buscas por um submarino desaparecido esta quarta-feira.

A bordo do aparelho, estão 53 pessoas. O submarino deixou de responder via rádio depois de submergir durante um exercício militar.

Os helicópteros que sobrevoaram o local detetaram uma macha de petróleo no mar, a cerca de 100 quilómetros a norte de Bali, perto da última posição conhecida do submarino.

De acordo com fonte da Marinha indonésia, citada pela agência Reuters, a mancha de petróleo no mar pode ser causada por danos no tanque de combustível ou até mesmo um sinal da tripulação.

Segundo a Marinha, o submarino pode cair até a uma profundidade de 700 metros devido à quebra de energia. Mas o aparelho em causa foi construído para sustentar a pressão a um máximo de 250 metros de profundidade.

As buscas duram há já várias horas.